Inter vs Udinese | le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I nerazzurri vogliono conservare il primato, mentre I friulani, già salvi, proveranno a fermare la capolista.vssi giocherà domenica 30 marzo 2025 alle ore 18 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri hanno battuto l’Atalanta in trasferta nell’ultima gara distanziando forse definitivamente un’altra potenziale concorrente per il titolo. La squadra di Inzaghi guida ora la classifica con tre punti di vantaggio e punta a confermarsi evitando passi falsi soprattutto sul proprio campo.I friulani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Verona, che però non ha avuto particolari ripercussioni visto la salvezza matematica già acquisita. Adesioni l’obiettivo della squadra di Runjiax sarà quello di fare più punti possibili provando a togliersi qualche soddisfazione.