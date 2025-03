Internews24.com - Inter Udinese, Thauvin spinge per il recupero lampo: il francese ci sarà contro i nerazzurri? Ecco cosa filtra

di Redazioneper il: ilciin vista della gara di domenicaUno dei puntirogativi in vista di, la sfida che andrà in scena domenica a San Siro alle ore 18, riguarda la presenza o meno di Florian. L’attaccante dell’è alle prese con alcuni problemi fisici ma, come rivelato da Il Messaggero Veneto sta lavorando quotidianamente per esserci– «Ilè sempre più deciso ad aggrapparsi alla forza di volontà pur di tornare a indossare la fascia di capitano domenica a San Siro, dopo aver saltato Verona prima della sosta a causa dei dolori alla pianta del piede destro con cui convive da tre settimane, acuiti dalla botta ricevuta da Vecino con la Lazio.