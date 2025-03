Inter-news.it - Inter-Udinese, Dumfries non l’unico dubbio. Chi al posto di Bastoni?

Leggi su Inter-news.it

L’si prepara alla sfida di domenica 30 marzo contro l’con qualche incertezza di formazione per Simone Inzaghi. Oltre ai problemi legati agli infortuni, il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con l’assenza di Alessandro, squalificato, e con le condizioni ancora da verificare di.EMERGENZA A DESTRA – Uno dei nodi principali riguarda la fascia destra. Denzelè ancora indisponibile, mentre Matteo Darmian sta recuperando e non è ancora certo che possa partire titolare. L’unica soluzione naturale sarebbe Benjamin Pavard, che ha già dimostrato di poter giocare anche in quella posizione. Resta in piedi l’ipotesi di adattare un centrocampista, con il nome di Davide Frattesi che potrebbe diventare un’opzione a sorpresa, sebbene sia difficile pensare a un suo impiego da esterno puro.