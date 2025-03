Inter-news.it - Inter-Udinese, c’è la possibilità di allungare! Un occhio ai cugini…

L’in questo weekend giocherà contro l’di Kosta Runjaic. La squadra bianconera è una delle sorprese del campionato, ma prima i nerazzurri daranno unanche alla partita dei cugini. Il motivo.PARTITA –è una partita che vale molto e non solo per i tre punti in palio a San Siro. I nerazzurri giocheranno alle ore 18 di domenica e lo faranno prima del Napoli, che avrà un altro impegno piuttosto complicato. Il primo pensiero va ovviamente al match del Meazza, dove Simone Inzaghi dovrà avere a che fare con diversi infortuni e indisponibilità. Da Alessandro Bastoni squalificato a Lautaro Martinez con il problema muscolare per finire con Denzel Dumfries che salterà non solo l’. La squadra si aspetta una gara tutt’altro che semplice e lo racconta anche il momento dei bianconeri: solo una sconfitta nell’ultima con il Verona nelle sette gare precedenti di Serie A.