Inter-news.it - Inter, Sucic super con la Croazia! Un record migliore di Brozovic

L’si è assicurata le prestazioni di Petarper la prossima stagione. Il centrocampista croato ha giocato benissimo con la sua nazionale stabilendo anche un– L’gongola vedendo giocare Petarin Nazionale. Il neo acquisto dei nerazzurri sarà a disposizione del mister Simone Inzaghi nella prossima stagione 2025/2026. Intanto il gioiello croato ha sfoderato prestazioni importanti con la sua Nazionale in occasione del torneo Nations League. Purtroppo laè uscita sconfitta nel doppio confronto con la Francia, dopo i calci di rigore. Contro la Francia però,si è reso protagonista per aver stabilito un nuovodella sua nazionale: riguarda la distanza percorsa in una singola partita. Il giocatore ha percorso 17,9 km. Il precedenteapparteneva a Marcelo: 16.