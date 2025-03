Sport.quotidiano.net - Inter, occhio al mister. Il rinnovo è sul tavolo. Ma ora decide Inzaghi

Il summit decisivo si farà più avanti. Adesso c’è il campo, tre trofei da poter conquistare, addirittura quattro considerando anche il Mondiale per club estivo. Non è quindi il momento di parlare di un futuro così remoto, come quello che arriverà dopo aver terminato il percorso in campionato, Coppa Italia e Champions League. Tra Simonee la dirigenza dell’c’è un rapporto di fiducia consolidato negli anni. Entrambe le parti si trovano bene a lavorare assieme e hanno fiducia nell’altro, sanno che l’unico obiettivo comune attuale è conquistare più vittorie possibili. Allo stesso modo Beppe Marotta è cosciente del fatto che proprio quei potenziali successi possono cambiare il corso della storia. Fino ad oggi è stato facile immaginare la prosecuzione del matrimonio, rinnovando di anno in anno.