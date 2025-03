Serieanews.com - Inter-Napoli, salta il rinnovo: affare a parametro zero

Fine stagione, tempo di parametri: a giugno c’è un calciatore che potrebbe fare il salto della barricata e rilanciare la sfida scudetto frail(Foto: LaPresse) – serieanews.comC’è un momento, nella stagione di ogni club, in cui l’entusiasmo per i gol segnati e i trofei inseguiti lascia spazio ai fogli Excel. Si fa l’appello: chi resta, chi parte, chi ha ancora un senso all’no del progetto tecnico. E poi ci sono loro, i giocatori che entrano nel limbo dei parametri. Né confermati né salutati, ma formalmente liberi. Il confine tra occasione e dimenticatoio, tra rilancio e oblio, sta tutto lì: in una firma che non arriva.A giugno, come ogni anno, saranno in tanti a finire nel mucchio dei free agent. Alcuni usurati, altri semplicemente finiti fuori giro.