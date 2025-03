Inter milioni di motivi per vincere | Scudetto e Triplete portano bonus a Inzaghi e squadra

Leggi su Ilnerazzurro.it

Fine con la fase dedicata alle nazionali. Si ritorna ai campionati e alle varie competizioni per club. L’di Simonesi rimbocca le maniche per ripartire al meglio in questo rush finale della stagione: i nerazzurri sono in corsa su tutti i fronti e vogliono davvero fare il colpaccio.Il sognorimane ancora intatto, ma serviranno la giusta mentalità e le prestazioni autorevoli a cui gli uomini dic’hanno abituato. La motivazione potrebbe arrivare anche daiche arriverebbero a giocatori e tecnico in caso di trionfo.Fiducia adIl ritorno ad Appiano Gentile inaugurerà un mese denso di impegni e decisivo su più fronti: l’si gioca il tutto per tutto. Il primo di questi appuntamenti sarà in campionato, dove i nerazzurri guidano la classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli secondo.