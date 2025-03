Inter-news.it - Inter, il punto dopo l’allenamento: Dimarco OK! Dubbi su altri due – Sky

Leggi su Inter-news.it

L’continua la preparazione in vista della sfida contro l’Udinese, in programma domenica 30 marzo a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi ha svolto oggi un allenamento intenso, con un occhio di riguardo per gli infortunati e i nazionali ancora in rientro. Sempre più buone notizie riguardo, così come ribadito da Sky Sport. Ma restano due.LAVORO COMPLETO – La notizia più positiva arriva da Federico, che ha completato l’a sessione di allenamento con il gruppo. Il laterale nerazzurro sembra ormai pienamente recuperatol’infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime quattro partite dell’. Se non ci saranno ricadute nei prossimi giorni, sarà a disposizione di Inzaghi per la partita contro l’Udinese. Situazione diversa per Matteo Darmian, che ha svolto un lavoro parziale con il gruppo, alternandolo con una sessione personalizzata.