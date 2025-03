Inter-news.it - Inter, finalmente Dimarco! Il suo rientro darà più soluzioni a Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

L’ritrova Federicosulla fascia sinistra.fondamentale perche potrà contare su piùin mezzo al campo contro l’Udinese.COME BACK – L’rivede tornare in gruppo ed in forma Federico. Il giocatore della nazionale ha saltato ben 6 partite tra Champions League (Feyenoord, andata e ritorno), campionato (Monza e Atalanta) ed infine i due match di Nations League contro la Germania. Un problema alla coscia che lo ha tenuto fuori dal campo per quasi un mese. La sua assenza, grazie alle ottime prestazioni di Carlos Augusto, non si è fatta particolarmente sentire. Certamente però il suofa respirare sia Simoneche i suoi tifosi.contro l’Udinese si riprenderà la fascia sinistra, ma ciò aiuterà il tecnico piacentino anche a sopperire alla squalifica di Alessandro Bastoni.