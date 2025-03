Inter-news.it - Inter, due rientri tra i titolari contro l’Udinese! Le ultime – Sky

L’giocherà condomenica alle 18 e Simone Inzaghi riceve buone notizie dagli ultimi allenamenti di Appiano Gentile. Le novità arrivano da Andrea Paventi su X.– Federico Dimarco manca all’appello dal primo marzo nella sfida del Maradonail Napoli. In quel caso segnò una punizione clamorosa ed uscì al 51? per un problema di natura muscolare. L’esterno, oggi, è tornato ad allenarsi in gruppo e da quanto scrive Andrea Paventi su X giocherà titolare nel match trae Udinese. Dopo quattro partite saltate il nerazzurro sarà protagonista assoluto e coprirà il ruolo di esterno sinistro. Dietro probabilmente si muoverà Carlos Augusto, che sostituirà Alessandro Bastoni squalificato., non solo Dimarco titolare! Un altro recuperoL’ALTRO – A destra invece ci sarà Matteo Darmian.