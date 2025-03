Serieanews.com - Inter, doppio grave infortunio: saltano la Champions

, unè una mazzata in vista della gara diLeague: entrambi salteranno i quarti di finalela(Ansa Foto) – SerieAnewsIn questi giorni, l’è al centro dell’attenzione non solo per il suo primato in Serie A, ma anche per la qualificazione ai quarti di finale diLeague. La squadra di Simone Inzaghi sta cercando di conquistare entrambi gli obiettivi stagionali: lo scudetto e, soprattutto, il tanto desiderato trionfo in Europa.L’, con una rosa forte e ben preparata, è pronta ad affrontare una delle sfide più difficili: il Bayern Monaco, che rappresenta un ostacolo significativo per la squadra nerazzurra nel cammino verso le semifinali della massima competizione continentale. La partita d’andata si disputerà martedì 8 aprile a Monaco di Baviera, mentre il ritorno è previsto per mercoledì 16 aprile a Milano.