Inter-news.it - Inter, chi al posto di Dumfries? Due opzioni! Un rientro vicino – CdS

Nelle prossime partite l’non potrà avere a disposizione Denzel. Simone Inzaghi sta lavorando sui possibili sostituti. Intanto, si avvicina unin difesa.OUT – Se Lautaro Martinez sarà rivalutato lunedì prossimo, perse ne riparlerà almeno tra una decina di giorni. Questo significa che l’non potrà fare a meno dell’olandese né contro l’Udinese domenica aldalla pausa né contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. Probabilmente, l’olandese sarà out anche contro il Parma, per cercare di esserci contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League (questo il suo infortunio). Simone Inzaghi ha due alternative per sostituire la freccia olandese: l’italiano Matteo Darmian e il polacco nato a Tivoli Nicola Zalewski.