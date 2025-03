Davidemaggio.it - Inside torna con l’intervista esclusiva ad Alberto Stasi

Terminato uno spin-off, ne comincia un altro. Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata de Le Iene Show, ma la trasmissione di Italia 1 proseguirà con i raddoppi settimanali:da domenica 30 marzoIl programma targato Le Iene e dedicato alle inchieste ripartirà con un nuovo ciclo di sei puntate in onda in prima serata su Italia 1 ogni domenica.Il primo appuntamento è previsto questa settimana (30 marzo), con un’intervistaad, dopo la clamorosa riapertura del caso Garlasco per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007., nonostante la condanna definitiva, si è sempre dichiarato innocente e qualche giorno fa, visto quello che sta accadendo, ha fatto una lunga chiacchierata con la iena Alessandro De Giuseppe, che sarà trasmessa integralmente domenica ad