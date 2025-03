Ilfattoquotidiano.it - Insegnante arrestato nel Torinese per molestie sessuali: incastrato da video girati in classe

Undi 50 anni del liceo scientifico Galileo Galilei di Ciriè, nel, è statodai carabinieri con l’accusa di, mossa nei suoi confronti dalla procura di Ivrea. Gli investigatori hanno ascoltato diversi ragazzi che avrebbero confermato i presunti palpeggiamenti che l’indirizzava agli allievi, anche durante le ore di lezione.A supportare le dichiarazioni degli allievi anche alcuniche sarebbero statiincon una telecamera nascosta e che documenterebbero i comportamenti del professore. L’uomo, ora agli arresti domiciliari e sostituito da un collega, era già stato sospeso un paio di mesi fa sempre a seguito della denuncia di alcuni genitori.Già al momento dell’allontanamento dalla, il dirigente del liceo Vincenzo Giammalva in una lettera scritta al provveditore esprimeva dispiacere per la vicenda e vicinanza “a coloro, tra gli studenti, che sono stati coinvolti e farà di tutto per ristabilire un ambiente sereno e tranquillo per procedere nel cammino di questo anno scolastico”, come riportato dall’edizionedel Corriere della Sera.