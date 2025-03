Lapresse.it - Inps: Fava: “Accesso a cultura oltre a sicurezza sociale e previdenza”

“Da 126 anni, supportiamo e proteggiamo il lavoro e la vita degli italiani, ma nel farlo abbiamo anche custodito un patrimonio straordinario: 9.000 opere d’arte, palazzi storici, archivi che raccontano la storia del nostro Paese. Accanto allae allafavorire l’alla, significa arricchire la vita dei cittadini. È questa l’idea di base del mio progetto di welfarele che con l’approvazione del Consiglio d’Amministrazione viene istituzionalizzato per la prima volta in Italia e passerà attraverso l’”. È quanto ha affermato il presidente dell’, Gabriele, oggi a Roma nella Sala Spadolini del ministero delladove con il ministro Alessandro Giuli ha presentato il progetto del Welfarele e le iniziative di arte edell’Istituto tra cui la mostra ‘contemporanea, per un arte responsabile’ che si inaugura a Milano a Palazzo Piacentini il 3 aprile nell’ambito del MiArt.