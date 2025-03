Innovazione ultima frontiera del dating | profilare l’appuntamento con Chat Gpt

Leggi su Ildenaro.it

Agli albori dell’Intelligenza Artificiale (un paio di anni fa, in realtà)Gpt veniva usato assieme ad altri bot conversazionali per suggerire le biografie più accattivanti da postare sui siti di appuntamento, per trovare la frase giusta o per mostrarsi più interessanti aspettando l’incontro ‘fisico’. Ma la tecnologia corre e di giorno in giorno si scoprono nuove possibilità dell’IA, anche nel. L’– secondo quanto riporta una giornalista del Financial Times, che ne ha ‘fatto le spese’ di persona – è quella del profilamento pre-appuntamento per essere sicuri di incontrare la persona giusta, o perlomeno compatibile. Insomma, l’approccio di solito utilizzato per identificare i potenziali colpevoli, scremando fra masse di sospettati, qui viene usato per una ‘due diligence’ psicologica, un po’ come fanno le aziende quando esaminano i conti di una impresa concorrente che si pensa di acquisire.