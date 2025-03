Bergamonews.it - Iniziano i Mondiali di pattinaggio di figura: coppie bergamasche alla caccia di un posto a Milano-Cortina 2026

Leggi su Bergamonews.it

Sono in programma da mercoledì 26 a sabato 29 marzo a Boston, capitale del Massachusetts, i campionatididivalevoli per stabilire gli spot alle prossime Olimpiadi di.Numerosa la squadra italiana, per la maggior parte rappresentata da atleti provenienti dalle piste gestite dall’IceLab di Bergamo. Trattasi innanzitutto della coppia formata dzanichese Sara Conti in coppia con Niccolò Macii che, reduci dconquista dell’argento europeo, combatteranno per ottenere una medaglia così come avvenne col bronzo conquistato nel 2023.La competizione si presenta assai equilibrata, con cinquein grado di poter conquistare il titolo ed altre che possono qualificarsi in ottima posizione, come la bergamasca di Pedrengo Rebecca Ghilardi che in coppia con Filippo Ambrosini cercherà di essere tra le protagoniste della specialità.