Ingegneria, nuovo padiglione: il campus 'Enzo Ferrari' si allarga. "Spazi moderni per la didattica"

Modena, 26 marzo 2025 – Lo chiamanodidattico, ma iledificio destinato a trasformare ildipromette di essere molto di più: una struttura aperta alla città, oltre che una cittadella degli studi. Quel che colpisce, osservando i disegni, è la facciata sospesa con i frangisole in alluminio, una porta d’ingresso scenografica e leggera che ha all’interno una piazza coperta, luogo di aggregazione per gli studenti ma anche di vita del quartiere, con l’idea di allestire eventi econviviali. IlMO-53, questo il suo nome, sorgerà nei pressi di via Gottardi con una superficie di 4100 metri quadrati e ospiterà cinque aule di grandi dimensioni su più livelli, per un totale di 1.100 posti a sedere, oltre alle zone di studio e a una terrazza panoramica.