Infortunio Lautaro si avvicina la data del rientro? Cosa filtra da Appiano Gentile

di Redazione, siladelda, riguardo le condizioni del capitano dell’InterSi lavora in casa Inter in vista dei prossimi impegni, che vedranno i nerazzurri di Inzaghi sfidare prima l’Udinese in campionato, per poi scendere in campo pochi giorni dopo nell’andella semifinale di Coppa Italia contro il Milan, gara alla quale potrebbe essere assente ancheMartinez. Lapiù probabile per il ritorno in campo del Toro, fermato recentemente da un risentimento ai flessori, si. L’attaccante argentino sta proseguendo il lavoro di recupero al centro sportivo di, con l’obiettivo di tornare presto a disposizione di Simone Inzaghi.Secondo quanto riportato da Sky Sport, all’inizio della prossima settimana si valuterà sepotrà essere presente per il derby di Coppa Italia in programma mercoledì.