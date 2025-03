Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz: il brasiliano lavora ancora a parte. Spunta una partita chiave per il rientro in campo

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: il centrocampista. Ecco laper il suoinCome appreso da Juventusnews24,ha svolto anche oggi un lavoro differenziato nel terzo giorno di allenamento di Igor Tudor alla Juve. Il centrocampista bianconero si è allenatore arispetto al resto del gruppo, così come Andrea Cambiaso.Da quanto filtra, è complicato che ilpossa tornare già a disposizione per lacontro il Genoa, in programma sabato alle 18.00 all’Allianz Stadium. Per questo motivo, l’ex Aston Villa potrebbe rientrare dal suonel match dell’Olimpico con la Roma, previsto per domenica 6 aprile alle 20.45.Leggi su Juventusnews24.com