Infortunio Douglas Luiz corsa contro il tempo per il brasiliano | ce la farà per Juve Genoa? Cosa filtra

di RedazionentusNews24ilper il centrocampista: ce laper la prossima sfida traL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casantus in vista del matchil, gara in programma sabato alle 18 all'Allianz Stadium che segnerà anche l'esordio di Igor Tudor sulla panchina dei bianconeri., che come anticipato dantusnews24 ieri ha svolto un lavoro differenziato,di tutto per lasciarsi definitivamente alle spalle il problema fisico che ha condizionato il suo marzo e rientrare tra i convocati, anche se ad oggi non ci sono ancora certezze.