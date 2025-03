Internews24.com - Infortunio Davies, rottura del crociato per il terzino del Bayern Monaco! Salta il match con l’Inter

di Redazionedelper ildelilcon, valido per i quarti di Champions LeagueAppena il tempo di archiviare la sosta per le nazionali, che Simone Inzaghi e la sua Inter si ritrovano subito catapultati in un periodo intenso e ricco di impegni. Oltre al Campionato e alla Coppa Italia, i nerazzurri dovranno infatti affrontare anche la Champions League, con ilcome avversario nei quarti di finale. Una sfida importante a cui però i tedeschi dovranno rinunciare a uno dei loro giocatori chiave: Alphonso.Ilcanadese sarà infatti costretto a uno stop lungo, circa sei mesi, a causa delladel legamentorimediata durante una partita di Nations League tra Canada e Stati Uniti, conclusasi 2-1.