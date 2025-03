Internews24.com - Infortunio Davies, l’agente si scaglia contro il Canada: «Non avrebbe dovuto giocare contro gli USA, aveva comunicato al ct che…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesiilil ct Marsch: l’esterno del Bayern Monaco salta l’InterL’rimediato da Alphonsocon la nazionale delè stata una mazzata per il Bayern Monaco, con Vincent Kompany che perderà il proprio esterno sinistro per la doppia sfidal’Inter ai quarti di finale di Champions League. Il calciatore ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, che lo costringerà dopo l’intervento chirurgico a stare fuori per i prossimi sei mesi. Nedal Huoseh, agente del giocatore del Bayern, ai microfoni di TZ si ètoile la gestione fatta dal commissario tecnico Jesse Marsch.– «Nonla finale per il terzo postogli Stati Uniti (CONCACAF Nations League, ndr).