Infortunio Cambiaso | quando torna il terzino bianconero? Ultimissimi aggiornamenti e cosa filtra verso Juve Genoa

di Marco Baridonil? Le novità dopo l'allenamento di oggi ein vista diCome appreso dantusnews24, Andreaha svolto anche oggi un lavoro differenziato nel terzo giorno di allenamento di Igor Tudor alla. Ilsi è allenatore a parte rispetto al resto del gruppo, così come Douglas Luiz.Tuttavia, le sensazioni attorno al calciatore vannoun certo ottimismo e una certa fiducia per il rientro a disposizione per la sfida contro il, in programma sabato alle 18.00 all'Allianz Stadium., ricordiamo, ha avvertito un nuovo problema alla caviglia nel match con la Fiorentina che gli ha impedito di scendere in campo nella pausa Nazionali con l'Italia.