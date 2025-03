Juventusnews24.com - Infortunati Juve: da Cambiaso a Douglas Luiz, come stanno i due bianconeri. Le loro condizioni in vista del Genoa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: dai due. Leindella prossima sfida di Serie A colManca sempre meno alla partita contro il, gara in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium che segnerà anche l’esordio di Igor Tudor sulla panchina dellantus.saranno tra i convocati? Da valutare ledell’esterno, rientrato malconcio e senza mai scendere in campo con l’Italia a causa del solito problema alla caviglia. Il brasiliano, cheanticipato dantusnews24 ieri ha svolto un lavoro differenziato, farà di tutto per esserci. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.Leggi suntusnews24.com