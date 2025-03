Quotidiano.net - Industria e innovazione: la sfida di Tim. Con il 5G aumenta la produttività

Leggi su Quotidiano.net

Un’importante leva di crescita per le aziende. L’adozione di soluzioni dedicate 5G nel contestole rappresenta infatti un motore di sviluppo chiave dell’digitale che rafforza la competitività delle imprese italiane, fa evolvere i modelli di business e risponde alle nuove sfide del mercato. Il 5G apre un nuovo paradigma: l’alta velocità e la bassissima latenza – unite a tecnologie più all’avanguardia come IoT, cloud e Intelligenza Artificiale – creano una piattaforma che abilita servizi innovativi per il manifatturiero, capace di collegare macchineli, robot e sensori. Il focus su questi temi così attuali – ieri a Bologna – nel corso del ‘5Gl Experience Hub’, evento realizzato da TIM Enterprise con BI-REX Competence Center, in partnership con Qualcomm Technologies Inc.