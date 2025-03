Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio, le copie fisiche su PS5 richiedono il download obbligatorio

Bethesda ha confermato che la versione fisica diper PS5 non sarà completamente giocabile direttamente dal disco. Infatti, per poter installare e avviare il titolo, sarà necessario disporre di una connessione a Internet per scaricare parte dei file di gioco e contenuti aggiuntivi non specificati. La notizia era già stata anticipata dal noto leaker billbil-kun, il quale aveva individuato questa informazione nei metadati dell’edizione PS5. Tuttavia, ora arriva la conferma ufficiale grazie a un’immagine promozionale diffusa da Bethesda per presentare la Collector’s Edition, dove nei caratteri piccoli è indicato chiaramente il requisito della connessione obbligatoria.L’obbligo di unaggiuntivo, anche per chi acquista il gioco in formato fisico, non è una novità assoluta nel settore, ma continua a sollevare discussioni tra i giocatori.