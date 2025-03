Formiche.net - India e Italia fanno sempre più sistema. Ecco come

La geografia non deve ingannare. A dispetto dei quasi 6 mila chilometri che separano Roma da Nuova Delhi,sono più vicine che mai. Merito delle imprese e di quel collante speciale che è l’export, entrato suo malgrado nel tunnel dei dazi dopo l’apertura della seconda stagione neo-protezionista da parte dell’amministrazione americana. Ma l’è e rimarrà un compagno di viaggio affidabile per il.L’ultimo tassello è stato aggiunto lo scorso novembre quando, in occasione del G20 di Rio, i governi di Giorgia Meloni e Narendra Modi hanno sottoscritto l’aggiornamento del partenariato strategico, che si snoda su settori chiave per ambedue le economie, dai trasporti, allo spazio, passando per la difesa e la tecnologia. D’altronde, non è certo un mistero, l’corre più della Cina ed entro una manciata di mesi sarà la terza economia globale.