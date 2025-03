Sbircialanotizia.it - Indagine su presunta vendita online di reliquie di Carlo Acutis

Il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, ha deciso di agire con determinazione presentando un esposto-denuncia contro ignoti, al fine di fare chiarezza su unaastariguardante ledi, noto come il ‘patrono di Internet’. Tale iniziativa nasce in vista della canonizzazione del giovane, prevista per il prossimo 27 aprile . L'articolosudidiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.