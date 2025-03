Iltempo.it - Indagine della Corte dei Conti sulla piazza di Gualtieri

Almeno per ora, il bilancio provvisorio conta più grane che vantaggi. La manifestazione “Unaper l'Europa”, che si è tenuta nella Capitale due sabati fa e ha chiamato a raccolta il milieu radicalchic politico-intellettuale dopo l'appello di Michele Serra, ha già creato uno scontro ferocissimo nell'Amministrazione Capitolina, per via dell'impegno delle casse comunali che si aggirerebbe su 350 mila euro lordi, messi in campo tramite Zètema. Da ieri, però, anche la Procura regionaledeidel Lazio ha deciso di vederci più chiaro e ha avviato un'per verificare la presenza di eventuali profili che configurino un danno erariale. L'iniziativa dei contabili nasce da due esposti, uno presentato dal consigliere comunaleLega di Roma Fabrizio Santori, l'altro dal capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri.