Lanazione.it - Incubo sulla costa. Cargo arenato da due mesi: lo spettro dell’estate 2025

Leggi su Lanazione.it

Marina di Massa, 26 marzo– L’estatesarà ricordata come quella della nave Guang Rong. Quasi certamente, infatti, sarà ancora lì, incagliata al pontile, quandospiaggia, sotto la canicola, ci saranno gli ombrelloni e i bagnanti. Illungo 100 metri, battente bandiera cipriota, andò alla deriva la sera del 28 gennaio scorso, durante una mareggiata. Era in rada al porto di Marina di Carrara con i 12 componenti dell’equipaggio, quando iniziò la sua folle corsa senza più controllo. Gli uomini a bordo furono messi in salvo mentre la nave concluse il ’viaggio’ andando a sbattere contro la parte finale del pontile di Marina di Massa, la sua splendida rotonda, distruggendola. Ora, dopo due, sono terminate le operazioni di bonifica per quanto riguarda il carburante a bordo.