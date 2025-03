Sport.quotidiano.net - Incrocio Rufina-Dicomano. San Piero e Luco che rischi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Oggi si torna in campo per recuperare le gare della 27ª giornata non disputate sabato e domenica 15, 16 marzo per il maltempo. Girone C Pienza-Sana Sieve (1-1: Baroncelli, Valente). Arbitro: Nafra sez. Valdarno. Alle 15 il Sandi Signorini (nella foto) sarà impegnato sul campo del Pienza per rimettere in moto la classifica per risalire verso la zona play off. Causa infortuni Bencini e Cassai non saranno disponibili. Sansovino-(all’andata 0-0). Arbitro: Di Galante di Pontedera. Questa gara di Monte San Savino si gioca alle 17 con ilpronto alla sfida molto difficile sul campo della capolista Sansovino che forte di 6 punti di vantaggio mira alla matematica per festeggiare anzitempo la vittoria del campionato. Pertanto, alche vuole salvarsi non sono ammesse distrazioni.