Incidenti in montagna, in Italia l'escursionismo è la causa principale. "Ancora troppe vittime"

AGI - L'attività che insi conferma ladegliinè l'con il 44,3% degli interventi da parte degli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas). È il dato che emerge nel rapporto annuale, relativo al 2024, che indica 12.063 missioni sul territoriono con 11.789 persone soccorse. I decessi sono stati 466. Rispetto al 2023 gli interventi sono calati (erano 12.365) e anche i decessi (491). Tra le principali cause degli interventi, al 43,2%, le cadute, seguite al 26,5% dalle incapacità dei singoli nel portare avanti l'attività intrapresa. Gli interventi per escursionisti travolti dalle valanghe sono stati lo 0,7%, ovvero 84. Tra le cause, al 4,1%, il maltempo. Dopo l', le attività che hanno richiesto maggiori interventi sono state lo sci alpino e lo sci nordico al 14%, seguite dalla mountain bike (6,8%), alpinismo (5,9%) e ricerca di funghi (3,4%).