Monzatoday.it - Incidente sul lavoro, operaio schiacciato nel vano ascensore: è in fin di vita

Leggi su Monzatoday.it

Gravesula Carugate. Nella giornata di martedì 25 marzo undi 30 anni, originario del Bresciano, è rimasto ferito in modo particolarmente serio durante un intervento di riparazione a un'in un condominio di via XXV Aprile. L'uomo versa in condizioni disperate.