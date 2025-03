Novaratoday.it - Incidente sul lavoro a Stresa, ferite gravi per un giovane di 22 anni

Leggi su Novaratoday.it

sul.É successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo, in un chiosco sul lungolago. Per cause ancora da chiarire, undi 22si è ferito gravemente ad una mano.Soccorso da un'ambulanza del 118, il 22enne è stato portato in codice rosso all'ospedale.