Lortica.it - Incidente stradale a San Giovanni Valdarno: due feriti trasportati in ospedale

Leggi su Lortica.it

Alle ore 17.20 il servizio 118 dell’Asl Tse è stato attivato in seguito a unavvenuto in via Trieste, dove due auto si sono scontrate.Sul luogo dell’, intervenuti tempestivamente l’automedica del, la Misericordia di Loro Ciuffenna, i vigili del fuoco e la polizia municipale, è stata prestata la prima assistenza alle persone coinvolte. Un uomo di 67 anni è stato trasportato in codice 2, mentre una donna di 41 anni è stata trasportata in codice minore, entrambe dirette all’delper ulteriori accertamenti e trattamenti.Le autorità competenti stanno accertando le dinamiche dell’, mentre la zona rimane sotto controllo per garantire la sicurezza del traffico e prevenire ulteriori complicazioni. Rimangono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.