Ilgiorno.it - Inchiesta urbanistica, un costruttore apre: ok a versare gli oneri per sbloccare il cantiere

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 26 marzo 2025 – Da quanto si è saputo, in Procura sono stati ascoltati Paolo Guido Riganti, direttore area pianificazione alla Direzione rigenerazione urbana, e Marco Porta, anche lui alla Direzione rigenerazione urbana. Almeno una ventina di inchieste sono state aperte in poco più di due anni in Procura, alcuni cantieri e palazzi sono stati sequestrati e alcune indagini sono già finite a processo, come quella sul Bosconavigli, che vede tra gli imputati anche l’archistar Stefano Boeri. Nel frattempo, Giovanni Oggioni – l’architetto ex direttore dello Sportello unico edilizia di Palazzo Marino e già vice-presidente della Commissione paesaggio – è finito ai domiciliari per corruzione, falso e depistaggio e nei prossimi giorni il gip Mattia Fiorentini deciderà sulle richieste di misure interdittive per il progettista Marco Cerri, ex componente della Commissione paesaggio, per la dirigente comunale Carla Barone e per l’ex dirigente Andrea Viaroli.