Incendio in una attività commerciale la Polizia evita il peggio

Alle ore 01,30 odierne, poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro sono tempestivamente intervenuti in quel centro, presso unadedita alla vendita di bomboniere ed articoli da regalo dove ignoti, in corso di identificazione, dopo aver infranto una vetrina, tentavano di appiccare un.Il tempestivo e professionale intervento dei poliziotti, che utilizzavano degli estintori in dotazione,va danni maggior all'esercizioe alla struttura.