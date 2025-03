Thesocialpost.it - Incendio devastante, oltre 15 mila ettari di bosco in fiamme: ci sono morti e feriti

15diin: ci. Lecontinuano a divorare la Corea del Sud, con vasti incendi boschivi che stanno mettendo a dura prova il Paese. L’emergenza si aggrava di ora in ora: il bilancio delle vittime sale a 18, mentre squadre di soccorso lottano per domare i roghi. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in quattro regioni, mentre il fumo denso avvolge intere città e minaccia siti storici. (.)Leggi anche: Kiev: “Colpita base militare nel Kursk,almeno 30 soldati russi”Corea del Sud, emergenza per gli incendi boschivi: autorità in allarmeSecondo le autorità, gli incendi hanno già devastato circa 14.694, rendendo questa tragedia il terzo peggiorboschivo nella storia della Corea del Sud.