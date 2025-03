Tg24.sky.it - Incendio a Lainate, esplosione allo stabilimento Perfetti: vigili del fuoco in azione

Un'e unsi sono verificati nel primo pomeriggio di oggi nell'azienda alimentaredi, nel Milanese. Sul posto sono accorsi con nove mezzi ideldi Milano e Saronno (Varese). Un'alta colonna di fumo si vede dall'autostrada e da tutto il Nord Milano. Al momento non si ha notizie di feriti o vittime ma pompieri e carabinieri sono appena giunti sul posto, in via Clerici 30.L'sarebbe partita da un magazzinoSecondo le prime informazioni, l'sarebbe avvenuta in un magazzino interno alla grande area occupata dalla multinazionale, dal quale si eleva ora una nube di fumo denso alta alcune decine di metri visibile ad alcuni chilometri di distanza. Sul posto, oltre ai mezzi per il contenimento dell', anche i mezzi di pronto intervento Nbcr per accertare e nel caso fronteggiare eventuali emergenze relative alla diffusione di sostanze chimiche pericolose.