Lapresse.it - Incendi in Corea del Sud: precipita un elicottero dei soccorsi

Leggi su Lapresse.it

Sono saliti a 24 i morti negliche stanno devastando le aree meridionali delladel Sud. Oltre 200 strutture sono state distrutte. Funzionari sudni affermano che unto durante gli sforzi per contenere glinella città sudorientale di Uiseong. Il Servizio Forestaleno ha dichiarato che l’aeromobile era pilotato da un solo pilota, senza membri dell’equipaggio. I funzionari governativi sospettano che glisiano stati causati da errori umani, forse dovuti all’uso del fuoco per ripulire l’erba troppo alta dalle tombe di famiglia o alle scintille prodotte dai lavori di saldatura.