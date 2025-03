Lapresse.it - Incendi in Corea del Sud, distrutto tempio buddista di 1.300 anni

Leggi su Lapresse.it

Almeno 18 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite negliche hanno devastato le regioni meridionali delladel Sud. I funzionari locali hanno ordinato ai residenti di evacuare le zone colpite, mentre i vigili del fuoco hanno lottato per contenere i molteplici roghi alimentati dai venti secchi, che hanno bruciato più di 43.000 acri di terra ecentinaia di strutture, tra cui undi 1.300.Il Korea Forest Service ha alzato il livello di allertaal livello “grave”, il più alto a livello nazionale, richiedendo ai governi locali di stanziare un maggior numero di vigili del fuoco per far fronte alle emergenze, rafforzare le restrizioni all’ingresso per foreste e parchi e raccomandare alle unità militari di sospendere le esercitazioni con fuoco vivo.