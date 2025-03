Quotidiano.net - Incendi in Corea del Sud: 19 morti, distrutti migliaia di ettari di boschi. Ipotesi errore umano

Seul, 26 marzo 2025 – Sono saliti a 19 ia causa dei violentiche da giorni stanno devastando le zone meridionali delladel Sud. Tra loro c’è anche il pilota di un elicottero schierato per combattere le fiamme: il velivolo è precipitato in una zona di montagna nella contea di Uiseong. Glisono divampati la settimana scorsa dalla contea di Sancheong, nella provincia meridionale di Gyeongsang, per poi propagarsi nelle vicine contee di Uiseong, Ulju e Hadon, complice il clima secco e il forte vento. Ma, secondo le autorità, le cause di alcuni di questi roghi sono da attribuirsi a errori umani: quello della contea di Uiseong, dove è stato danneggiato anche un antico tempio buddista, sarebbe stato appiccato per sbaglio da una persona che stava facendo lavori di pulizia in un cimitero, mentre a Sancheong l'o sarebbe partito dalla scintilla provocata da un tosaerba.