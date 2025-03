Thesocialpost.it - Incendi devastano la Corea del Sud: 18 vittime, tempio storico distrutto

Sono almeno 18 lecausate dai violentiche stanno devastando le regioni meridionali delladel Sud. Tra le persone decedute, si registra anche il pilota di un elicottero dei pompieri impegnato nelle operazioni di soccorso, morto in un tragico schianto in una zona montuosa della contea di Uiseong.Le fiamme, che da giorni stanno colpendo principalmente il sud-ovest del Paese e la regione del Gyeongsang Settentrionale, hannomigliaia di ettari di vegetazione e ridotto in cenere l’anticobuddista Unramsa. Le operazioni di spegnimento sono ostacolate dal clima secco e dai forti venti, che favoriscono la rapida propagazione degli.La causa degli: ipotesi di errore umanoLe autorità stanno indagando su una possibile causa deglilegata a errori umani.