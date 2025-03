Quotidiano.net - Incendi boschivi in Corea del Sud: 18 morti e migliaia di vigili del fuoco in azione

Leggi su Quotidiano.net

Ladel Sud ha dichiarato oggi che 18 persone sono morte in uno dei peggioridel Paese asiatico, con numerosi roghi ancora in corso edi pompieri che cercano di domarli. "Diciotto persone sono decedute negli", ha detto un funzionario del Ministero della Sicurezza sudno aggiungendo che "sei persone sono rimaste gravemente ferite e altre 13 hanno riportato ferite lievi". Gliinteressano il sudest del Paese asiatico, hanno devastatodi ettari e ridotto in cenere un antico tempio buddista. Il lavoro deidelè complicato dal clima secco e dai forti venti che facilitano la propagdelle fiamme. Il presidente ad interim sudno Han Duck-soo ha affermato che i roghi stanno "crescendo in un modo che supera i modelli di previsione esistenti" e ha annunciato in risposta una "piena mobilitnazionale", innalzando l'allerta anto al massimo livello.