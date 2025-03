Anteprima24.it - Inaugurata la mostra “Forme di riscatto” all’Archivio di Stato di Caserta

Tempo di lettura: 2 minutiierididi, nelle sale della Reggia di, ladi” ricerche scultoree per un monumento alle operaie tabacchine di Sparanise. Lasarà visitabile gratuitamente fino al 9 aprile. All’inaugurazione ha preso parte una cospicua rappresentanza dell’amministrazione comunale di Sparanise che ha come obiettivo quello di realizzare e far diventare monumento uno dei prototipi in. Presenti il sindaco Fabrizio De Pasquale, la vicesindaca Teresa Nicoletti, la presidente del consiglio comunale Clorinda Iorio e l’assessore Pietro Izzo. Ad inaugurare lac’erano inoltre la direttrice dell’Archivio didiFortunata Manzi, la prof.ssa Rosaria Iazzetta dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, lo storico Bruno Ranucci, autore del libro “la Fabbrica delle donne”, l’architetto Nadia Marra, responsabile per la Campania per la Rete per la Parità, la ex operaia tabacchina Anna De Lucia e il docente dell’accademia Nello Antonio Valentino.