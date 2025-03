Ilgiorno.it - In vacanza con George Clooney sul lago di Como: cosa faranno gli ospiti di Villa Oleandra (per 220mila dollari)

Laglio, 26 marzo 2025 – Nulla costa quanto realizzare un sogno. Lo sanno bene i fan di, e sono tanti in tutto il mondo, che hanno fatto un salto sulla sedia quando hanno saputo che questa estate il divo ha deciso di concedersi addirittura per cinque giorni, aprendo anche i cancelli della leggendaria, la sua dimora suldi, in cambio di. Se vi sembrano tanti considerate che una cena con Donald Trump non costa meno di un milione die i cachet per eventi privati richiesti da altre star superano tranquillamente i sei zeri. Lo stesso sta facendo discutere il mondo del web e non solo l’ultima iniziativa del divoche per raccogliere fondi per la sua ‘Foundation for Justice’ ha deciso di organizzate un evento riservato a sedici facoltosi fortunati con l’obiettivo di raccogliere un milione di euro.