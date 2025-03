Secoloditalia.it - In un libro la “visione” (e la denuncia) di Dante sui mali del nostro secolo, misoginia e femminicidio

Nel panorama della criticasca, il saggio La violenza misogina nella Divina Commedia di Antonello Iasevoli, avvocato e studioso, (edito da Libreria Editrice Redenzione) si presenta come un’opera tanto erudita quanto necessaria. La prefazione è curata dalla professoressa Elena Lazzaro. Con uno stile indagatore che unisce l’analisi letteraria alla ricostruzione storica, l’autore ci invita a guardare oltre la patina spirituale della Divina Commedia, immergendoci nella cruda realtà delle donne vissute nel Trecento. Come scriveva Henri Bergson, “il passato esiste ancora” nella nostra memoria pura: Iasevoli, con vigilata consapevolezza, scava nelle nei meandri di un’epoca per illuminare le ombre di un presente che ancora stenta a liberarsi dai pregiudizi.Antonello Iasevoli offre con La violenza misogina nella Divina Commedia un contributo straordinario alla comprensione della condizione femminile nel Medioevo, utilizzando la lente della poeticasca per rivelare verità scomode.