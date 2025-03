Bergamonews.it - “In stazione serve Striscia”: la frase all’incontro sulla sicurezza che fa arrabbiare il Questore Valentino

Bergamo. “Indeve arrivareLa Notizia.”. Unaallusiva, quella scappata a un cittadino, che ha mandato su tutte le furie ildi Bergamo Andrea.Ladella discordia, se vogliamo definirla così, è stata pronunciata martedì sera 25 marzo durante un incontro chiesto dall’associazione ‘Le Botteghe di Borgo Palazzo‘. Una serata molto partecipata con focusnel quartiere, poi esteso alla città.“Su questo appunto polemizzo fortemente – ha risposto il, visibilmente stizzito -. Noi facciamo servizi (di controllo e prevenzione, ndr) da anni, ben prima che arrivasse Brumotti. Le persone, in, venivano arrestate prima e verranno arrestate dopo. Su questa cosa non transigo, lo dico in maniera netta. Ma veramente la gente pensa che aspettiamo Brumotti per lavorare? Se volete ridicolizzarci così, ridicolizzateci così”.